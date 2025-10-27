Армения заявила о намерении подписать новые соглашения о сотрудничестве с ЕС

Армения планирует в ближайшее время подписать новые документы по сотрудничеству с Европейским Союзом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава армянского МИД Арарат Мирзоян, которого цитирует Арменпресс.

В ходе выступления Мирзоян отметил важность для Армении сотрудничества с Евросоюзом.

"Сотрудничество между Арменией и Европейским Союзом имеет очень существенные составляющие. Планируется также подписать новые документы", – сказал он.

В то же время министр не уточнил, какие именно документы он имел в виду.

Напомним, в начале 2025 года власти Армении официально взяли курс на вступление в ЕС.

В июне стороны достигли договоренности по повестке дня сотрудничества, в частности в вопросах экономического развития и устойчивости.

