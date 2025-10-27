Шведський виробник винищувачів Gripen готовий розмістити завод в Україні

Виробник шведських винищувачів Gripen, які Україна планує масово закупити за довгостроковим контрактом, готовий відкрити в Україні завод для фінальної збірки літаків.

Як повідомляє "Європейська правда", його коментарі наводить Financial Times.

Оборонна компанія Saab, виробник винищувачів Gripen, готова відкрити в Україні завод для фінальної збірки літаків у рамках домовленості між Україною та Швецією про закупівлю до 150 винищувачів.

Керівник групи Мікаель Йоганссон зазначив, що передбачений з Україною контракт на виробництво 100-150 винищувачів означає, що Saab потрібно буде подвоїти виробництво, та сказав, що частину потужностей для реалізації цього контракту можна буде розмістити в Україні.

"Це не просто в умовах війни, але було б добре розмістити потужності щонайменш для фінальної збірки та випробувань, а також можливо частини виробництва на території України", – зазначив Йоганссон.

Він додав, що також компанія планує розширювати виробничі спроможності у Бразилії, Канаді та, можливо, десь у Європі. Останні інвестиції у Бразилії дозволять виробляти там 20-30 літаків на рік.

Йоганссон зазначив, що зараз невирішеним питанням залишається, як саме буде фінансуватися цей дороговартісний контракт, яку частку витрат візьме на себе Швеція, скільки готові будуть вкласти інші партнери України та чи вийде використати для цієї мети "репараційну позику" з використанням російських активів, політичної згоди щодо якої ще немає.

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив про підписання з президентом України Володимиром Зеленським листа про наміри продати Україні 100-150 винищувачів Gripen серії Е.

Крістерссон допустив перші постачання новітніх Gripen до України протягом наступних 3 років.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші літаки – вочевидь, старіших моделей – можуть надійти вже у 2026 році.