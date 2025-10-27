Шведский производитель истребителей Gripen готов разместить завод в Украине

Производитель шведских истребителей Gripen, которые Украина планирует массово закупить по долгосрочному контракту, готов открыть в Украине завод для финальной сборки самолетов.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарии приводит Financial Times.

Оборонная компания Saab, производитель истребителей Gripen, готова открыть в Украине завод для финальной сборки самолетов в рамках договоренности между Украиной и Швецией о закупке до 150 истребителей.

Руководитель группы Микаэль Йоханссон отметил, что предусмотренный с Украиной контракт на производство 100-150 истребителей означает, что Saab нужно будет удвоить производство, и сказал, что часть мощностей для реализации этого контракта можно будет разместить в Украине.

"Это не просто в условиях войны, но было бы хорошо разместить мощности как минимум для финальной сборки и испытаний, а также возможно части производства на территории Украины", – отметил Йоханссон.

Он добавил, что также компания планирует расширять производственные возможности в Бразилии, Канаде и, возможно, где-то в Европе. Последние инвестиции в Бразилии позволят производить там 20-30 самолетов в год.

Йоханссон отметил, что сейчас нерешенным вопросом остается, как именно будет финансироваться этот дорогостоящий контракт, какую долю расходов возьмет на себя Швеция, сколько готовы будут вложить другие партнеры Украины и получится ли использовать для этой цели "репарационный заем" с использованием российских активов, политического согласия по которому еще нет.

Напомним, на прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил о подписании с президентом Украины Владимиром Зеленским письма о намерениях продать Украине 100-150 истребителей Gripen серии Е.

Кристерссон допустил первые поставки новейших Gripen в Украину в течение следующих 3 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые самолеты – очевидно, более старых моделей – могут поступить уже в 2026 году.