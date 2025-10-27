У Путіна досі не знають, коли буде зустріч із Трампом, але "принципово готові"

Помічник кремлівського господаря Юрій Ушаков сказав, що Росія зберігає "принципову готовність" до проведення саміту зі США, який був відкладений на невизначений строк.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Ушаков сказав, що стосовно часових строків зустрічі Дональда Трампа і Владіміра Путіна "орієнтирів немає".

"Але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь пропрацьована експертами, зберігається", – додав він.

Помічник Путіна також нагадав, що саміт на Алясці у серпні 2025 року був організований доволі швидко.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поки передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив "провоєнну еліту" у спробах зірвати зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.

Сам Путін, коментуючи заяву Дональда Трампа про скасування двосторонньої зустрічі у Будапешті, сказав про її ймовірне "перенесення".