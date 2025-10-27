У Путина до сих пор не знают, когда будет встреча с Трампом, но "принципиально готовы"

Помощник кремлевского хозяина Юрий Ушаков сказал, что Россия сохраняет "принципиальную готовность" к проведению саммита с США, который был отложен на неопределенный срок.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Ушаков сказал, что относительно сроков встречи Дональда Трампа и Владимира Путина "ориентиров нет".

"Но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется", – добавил он.

Помощник Путина также напомнил, что саммит на Аляске в августе 2025 года был организован довольно быстро.

Напомним, президент США Дональд Трамп пока передумал встречаться с Путиным в Будапеште и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил "провоенную элиту" в попытках сорвать встречу Трампа и Путина в Будапеште.

Сам Путин, комментируя заявление Дональда Трампа об отмене двусторонней встречи в Будапеште, сказал о ее вероятном "переносе".