Премʼєр Британії: після санкцій США щодо роснафти Україна "в кращому становищі"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає, що для України покращуються перспективи після того, як президент США Дональд Трамп ввів санкції проти російської нафти.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

За оцінкою Стармера, після подій минулого тижня, повʼязаних із зусиллями припинити повномасштабне вторгнення Росії в Україну, "ми перебуваємо в кращому становищі".

"Найбільшим досягненням я б назвав те, що ми зробили в плані санкцій. Ми ввели санкції проти всіх великих нафтових компаній, потім Трамп ввів санкції проти двох великих нафтових компаній, а ЄС оприлюднив свій останній пакет санкцій – і все це відбулося протягом кількох днів. Це мало глибокий вплив на російську економіку", – додав він.

Британський премʼєр розповів, що в неділю він розмовляв з Трампом і зокрема обговорював про постачання далекобійних ракет для України.

Як відомо, президент США очікує повної відмови Європи від російської нафти і газу. Нещодавно він запровадив санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

Президент Володимир Зеленський раніше пояснив Трампу, чому Україні потрібні далекобійні ракети Tomahawk.