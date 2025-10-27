Премьер Британии: после санкций США в отношении роснефти Украина "в лучшем положении"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что для Украины улучшаются перспективы после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против российской нефти.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

По оценке Стармера, после событий прошлой недели, связанных с усилиями прекратить полномасштабное вторжение России в Украину, "мы находимся в лучшем положении".

"Самым большим достижением я бы назвал то, что мы сделали в плане санкций. Мы ввели санкции против всех крупных нефтяных компаний, затем Трамп ввел санкции против двух крупных нефтяных компаний, а ЕС обнародовал свой последний пакет санкций – и все это произошло в течение нескольких дней. Это оказало глубокое влияние на российскую экономику", – добавил он.

Британский премьер рассказал, что в воскресенье он разговаривал с Трампом и, в частности, обсуждал поставки дальнобойных ракет для Украины.

Как известно, президент США ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа. Недавно он ввел санкции против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

Президент Владимир Зеленский ранее объяснил Трампу, почему Украине нужны дальнобойные ракеты Tomahawk.