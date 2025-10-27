Зеленський розповів, як Tomahawk можуть вплинути на позицію Кремля

Президент Володимир Зеленський пояснив американському президенту Дональду Трампу, чому Україні потрібні далекобійні ракети Tomahawk.

Про це він розповів в інтерв'ю Axios, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що спосіб змусити очільника Кремля Владіміра Путіна серйозно вести переговори – це надати Україні можливість бити по військових і енергетичних об'єктах у глибині Росії.

Він сказав, що повідомив Трампу, що Україні "навіть не потрібно буде одразу використовувати ракети".

За його словами, якщо Путін знатиме, що відмова від переговорів загрожує "проблемами з енергетичними об'єктами Росії" – він погодиться на переговори.

"Ми говоримо не тільки про Tomahawk. У США є багато подібних речей, які не вимагають багато часу для навчання. Я думаю, що єдиний спосіб працювати з Путіним – це тиск", – сказав Зеленський.

Як відомо, 17 жовтня Зеленський вирушив на зустріч до Білого дому до Трампа. Це відбулося після їхніх двох поспіль телефонних розмов, зустріч планувалася для того, щоб обговорити вкрай чутливі питання. Очікувалося, що одним з ключових питань буде можливість надання Україні ракет Tomahawk.

У переддень зустрічі Трамп зателефонував Владіміру Путіну, після чого сказав, що тому "не подобається" перспектива надання Україні Tomahawk, та сказав, що вторинні санкції проти покупців російських енергоресурсів напевно не на часі.

ЗМІ пізніше писали, що Трамп у закритій розмові з президентом України дав зрозуміти, що поки не розглядає надання Україні ракет Tomahawk.

Пізніше Трамп заявив, що США не погодили надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, тому що потрібно від шести місяців до одного року, аби навчитися ними користуватися.