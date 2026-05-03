Німеччина вимагає від Ірану негайно відкрити Ормузьку протоку

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі, у якій закликав негайно відкрити Ормузьку протоку.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Міністри провели розмову у неділю, 3 травня. Під час неї Вадефуль наголосив, що підтримую розв’язання кризи на Близькому Сході шляхом переговорів.

"Як близький союзник США, ми маємо спільну мету: Іран повинен повністю та під контролем міжнародних інспекторів відмовитися від своєї програми створення ядерної зброї та негайно відкрити Ормузьку протоку", – акцентував глава МЗС Німеччини.

Як відомо, 30 квітня Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Попередній мирний план Ірану також передбачав проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів. При цьому складніші переговори щодо ядерної програми пропонувалося відкласти на пізніший термін.

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає точного формулювання іранських пропозицій щодо завершення війни, однак не вважає, що вони будуть прийнятними.