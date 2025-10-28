В уряді Польщі після слів Туска запевняють, що не планують виходу з ЄСПЛ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск викликав політичний резонанс після того, як припустив, що країни, які не можуть домовитися про реформу Європейської конвенції з прав людини, можуть розглянути можливість виходу з неї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

В інтерв’ю для The Sunday Times Туск назвав імміграцію та її культурні наслідки серйозними викликами для Західної Європи, зазначивши, що "суворе та дедалі ширше тлумачення" ЄКПЛ є частиною цієї проблеми.

"Якщо 46 підписантів не можуть домовитися про реформу, то вихід є розумним рішенням", – сказав він.

Попри це, речник уряду Адам Шлапка наполіг, що Польща "не має жодних планів виходити з Конвенції", а слова Туска "не стосувалися Польщі".

Втім, заява прем’єра викликала критику всередині керівної коаліції. Депутатка від "Лівиці" Анна-Марія Жуковська звинуватила Туска в підриві "основ сучасної Європи", зауваживши, що навіть опозиція більше не закликає до виходу з міжнародних угод.

"Прем’єр-міністр хоче розірвати зв’язок із фундаментом сучасної Європи", – додала вона.

Раніше цього року Польща разом із Данією та Італією підписала лист, у якому звинуватила суд у Страсбурзі в перевищенні своїх повноважень і в тому, що він захищає злочинців, а не жертв.

У січневому рішенні ЄСПЛ визнав Грецію винною в систематичному "виштовхуванні" мігрантів за кордон.