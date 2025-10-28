В правительстве Польши после слов Туска уверяют, что не планируют выхода из ЕСПЧ

Премьер-министр Польши Дональд Туск вызвал политический резонанс после того, как предположил, что страны, которые не могут договориться о реформе Европейской конвенции по правам человека, могут рассмотреть возможность выхода из нее.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

В интервью для The Sunday Times Туск назвал иммиграцию и ее культурные последствия серьезными вызовами для Западной Европы, отметив, что "строгое и все более широкое толкование" ЕКПЧ является частью этой проблемы.

"Если 46 подписантов не могут договориться о реформе, то выход является разумным решением", – сказал он.

Несмотря на это, представитель правительства Адам Шлапка настоял, что у Польши "нет никаких планов выходить из Конвенции", а слова Туска "не касались Польши".

Впрочем, заявление премьера вызвало критику внутри правящей коалиции.

Депутат от "Левицы" Анна-Мария Жуковская обвинила Туска в подрыве "основ современной Европы", отметив, что даже оппозиция больше не призывает к выходу из международных соглашений.

"Премьер-министр хочет разорвать связь с фундаментом современной Европы", – добавила она.

Ранее в этом году Польша вместе с Данией и Италией подписала письмо, в котором обвинила суд в Страсбурге в превышении своих полномочий и в том, что он защищает преступников, а не жертв.

В январском решении ЕСПЧ признал Грецию виновной в систематическом "выталкивании" мигрантов за границу.