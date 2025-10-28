Уряд Естонії не отримував запитів від України щодо військовозобов'язаних українців

Міністерство внутрішніх справ Естонії повідомило, що на цей момент посольство України не зверталося за допомогою щодо чоловіків призовного віку з українським громадянством, які перебувають на території країни.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це йдеться у відповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Таро на запитання депутатів з фракції EKRE.

У листі уточнюється, що міністерство регулярно зустрічалося з послом України після початку повномасштабної війни в лютому 2022 року.

Зокрема, тема громадян України призовного віку, які перебувають в Естонії, обговорювалася 4 вересня 2023 року і 31 липня 2024 року.

Міністерство надавало послу інформацію про кількість таких чоловіків в Естонії і уточнювало, яку допомогу Україна могла б очікувати.

"На цей момент ми не отримали від України запиту про допомогу з цими чоловіками", – йдеться в листі.

Також міністерство зазначило, що перевіряє документи українських чоловіків призовного віку (18-60 років) з тимчасовим або міжнародним захистом, щоб підтвердити наявність військового обов'язку і можливе звільнення від нього.

У вибірці з десяти осіб деякі вже проходили службу в армії, інші – військовозобов'язані, а третина не мали військової підготовки.

Раніше депутати від EKRE неодноразово піднімали питання про те, що Естонія надає українським громадянам, які підлягають мобілізації, тимчасовий і міжнародний захист, вважаючи, що така практика підриває бойовий дух українських бійців і не приносить реальної допомоги Україні.

Торік у вересні міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив у інтерв’ю "ЄвроПравді", що між Таллінном і Києвом є розмови щодо повернення військовозобов’язаних українців з-за кордону, але зазначив, що Україна робить ставку на добровільне повернення чоловіків.

