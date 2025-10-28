Правительство Эстонии не получало запросов от Украины относительно военнообязанных украинцев

Министерство внутренних дел Эстонии сообщило, что на данный момент посольство Украины не обращалось за помощью в отношении мужчин призывного возраста с украинским гражданством, находящихся на территории страны.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом говорится в ответе министра внутренних дел Игоря Таро на вопрос депутатов из фракции EKRE.

В письме уточняется, что министерство регулярно встречалось с послом Украины после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года.

В частности, тема граждан Украины призывного возраста, находящихся в Эстонии, обсуждалась 4 сентября 2023 года и 31 июля 2024 года.

Министерство предоставляло послу информацию о количестве таких мужчин в Эстонии и уточняло, какую помощь Украина могла бы ожидать.

"На данный момент мы не получили от Украины запроса о помощи с этими мужчинами", – говорится в письме.

Также министерство отметило, что проверяет документы украинских мужчин призывного возраста (18-60 лет) с временной или международной защитой, чтобы подтвердить наличие воинской обязанности и возможное освобождение от нее.

В выборке из десяти человек некоторые уже проходили службу в армии, другие – военнообязанные, а третье не имели военной подготовки.

Ранее депутаты от EKRE неоднократно поднимали вопрос о том, что Эстония предоставляет украинским гражданам, подлежащим мобилизации, временную и международную защиту, считая, что такая практика подрывает боевой дух украинских бойцов и не приносит реальной помощи Украине.

В сентябре прошлого года министр обороны Эстонии Ханно Певкур подтвердил в интервью "Европравде", что между Таллинном и Киевом идут разговоры о возвращении военнообязанных украинцев из-за границы, но отметил, что Украина делает ставку на добровольное возвращение мужчин.

