У Німеччині підтвердили вирок росіянинові за вбивство двох українських військових

Рішення про довічне позбавлення волі громадянина Росії, який у 2023 році зарізав ножем двох українських військовослужбовців у місті Мурнау в Баварії, остаточно набуло чинності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

У березні Регіональний суд Мюнхена II засудив 58-річного росіянина до довічного ув'язнення за двома пунктами звинувачення у вбивстві, але той подав апеляцію на вирок.

Апеляція була минулого тижня відхилена Федеральним судом Німеччини. Оскільки прокуратура не оскаржила рішення, вирок щодо засудженого набув чинності.

Нагадаємо, у квітні 2024 року росіянин посварився з 36– і 23-річним громадянами України, з якими був знайомий. Після цього чоловік пішов додому, взяв ніж і зарізав їх обох.

Під час судового процесу 56-річний обвинувачуваний визнав свою провину, але підкреслював, що не хотів їхньої смерті.