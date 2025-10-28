В Германии подтвердили приговор россиянину за убийство двух украинских военных

Решение о пожизненном лишении свободы гражданина России, который в 2023 году зарезал ножом двух украинских военнослужащих в городе Мурнау в Баварии, окончательно вступило в силу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

В марте Региональный суд Мюнхена II приговорил 58-летнего россиянина к пожизненному заключению по двум пунктам обвинения в убийстве, но тот подал апелляцию на приговор.

Апелляция была на прошлой неделе отклонена Федеральным судом Германии. Поскольку прокуратура не обжаловала решение, приговор в отношении осужденного вступил в силу.

Напомним, в апреле 2024 года россиянин поссорился с 36– и 23-летними гражданами Украины, с которыми был знаком. После этого мужчина пошел домой, взял нож и зарезал их обоих.

Во время судебного процесса 56-летний обвиняемый признал свою вину, но подчеркивал, что не хотел их смерти.