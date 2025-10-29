ЗМІ: розвідка США не бачить ознак готовності Путіна до миру в Україні

Згідно з оцінкою американської розвідки США, кремлівський правитель Владімір Путін більш ніж будь-коли рішуче налаштований продовжувати війну в Україні та здобути перемогу на полі бою.

Як повідомляє "Європейська правда", таку оцінку американської розвідки наводить телеканал NBC News.

Аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, вказує на те, що американська розвідувальна спільнота не бачить жодних ознак того, що Росія готова піти на компроміс щодо України попри те, що президент США Дональд Трамп намагається організувати мирні переговори.

Крім того, за словами джерел телеканалу, зараз Путін як ніколи раніше зациклився на своїх позиціях.

Співрозмовники з посиланням на аналіз розвідки зазначили, що зіткнувшись зі значними втратами російських військ та економічними труднощами всередині країни, Путін прагне закріпити контроль над українськими територіями та розширити свій вплив, щоб виправдати людські та фінансові втрати.

Нагадаємо, ЗМІ також повідомляли, що внутрішня розвідувальна служба Державного департаменту США на початку 2025 року висловила сумніви щодо готовності Путіна вести переговори про закінчення війни в Україні, на відміну від більш позитивної оцінки Центрального розвідувального управління.

Як відомо, в останні тижні Дональд Трамп публічно почав говорити про небажання Путіна припиняти воєнні дії в Україні.

Нещодавно Трамп передумав зустрічатися з Путіним у Будапешті – зустріч, про яку він оголосив після останньої телефонної розмови з ним – та визнав, що розчарований темпами переговорів з Росією.

Президент США заявив, що не зустрічатиметься з кремлівським правителем доти, доки не буде досягнуто домовленості про забезпечення миру між Росією та Україною.