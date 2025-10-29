СМИ: разведка США не видит признаков готовности Путина к миру в Украине

Согласно оценке американской разведки США, кремлевский правитель Владимир Путин более чем когда-либо решительно настроен продолжать войну в Украине и одержать победу на поле боя.

Как сообщает "Европейская правда", такую оценку американской разведки приводит телеканал NBC News.

Анализ, который был доведен до сведения членов Конгресса в этом месяце, указывает на то, что американское разведывательное сообщество не видит никаких признаков того, что Россия готова пойти на компромисс по Украине, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп пытается организовать мирные переговоры.

Кроме того, по словам источников телеканала, сейчас Путин как никогда ранее зациклился на своих позициях.

Собеседники со ссылкой на анализ разведки отметили, что столкнувшись со значительными потерями российских войск и экономическими трудностями внутри страны, Путин стремится закрепить контроль над украинскими территориями и расширить свое влияние, чтобы оправдать человеческие и финансовые потери.

Напомним, СМИ также сообщали, что внутренняя разведывательная служба Государственного департамента США в начале 2025 года выразила сомнения относительно готовности Путина вести переговоры об окончании войны в Украине, в отличие от более позитивной оценки Центрального разведывательного управления.

Как известно, в последние недели Дональд Трамп публично начал говорить о нежелании Путина прекращать военные действия в Украине.

Недавно Трамп передумал встречаться с Путиным в Будапеште – встреча, о которой он объявил после последнего телефонного разговора с ним – и признал, что разочарован темпами переговоров с Россией.

Президент США заявил, что не будет встречаться с кремлевским правителем до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об обеспечении мира между Россией и Украиной.