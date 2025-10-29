ВМС України отримали нові катери від Швеції та Норвегії

Військово-морські сили України отримали катери Combat Boat 90 від Швеції та Норвегії, тепер в українських ВМС сформували повний дивізіон на базі цієї техніки.

Про це у Facebook написав командувач ВМС України Олексій Неїжпапа, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив командувач, CB90 входять до числа найкращих у світі та використовуються у багатьох країнах, зокрема в державах-членах НАТО.

Фото із соцмереж командувача ВМС України

"Вони швидкісні, маневрові та надійні. Призначені для виконання різноманітних завдань: від десантування особового складу й оборони узбережжя до патрулювання та захисту цивільного судноплавства", – розповів він.

За словами командувача ВМС, катери оснащені відповідно до вимог сучасної війни на морі, а екіпажі пройшли повну підготовку для ефективного використання всіх можливостей техніки.

Неїжпапа додав, що особисто протестував Combat Boat 90 у дії.

Нагадаємо, у червні Нідерланди про великий пакет військової допомоги для України у сфері морської безпеки, до якого увійшли кораблі, катери та морські безпілотники, на загальну суму 400 млн євро.

А у жовтні Верховна Рада затвердила президентський указ, що врегульовує перебування за кордоном шести українських суден та українських військовослужбовців, які несуть там службу, у зв'язку з війною.