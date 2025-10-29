ВМС Украины получили новые катера от Швеции и Норвегии

Военно-морские силы Украины получили катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии, теперь в украинских ВМС сформировали полный дивизион на базе этой техники.

Об этом в Facebook написал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, сообщает "Европейская правда".

Как отметил командующий, CB90 входят в число лучших в мире и используются во многих странах, в частности в государствах-членах НАТО.

Фото из соцсетей командующего ВМС Украины

"Они скоростные, маневренные и надежные. Предназначены для выполнения различных задач: от десантирования личного состава и обороны побережья до патрулирования и защиты гражданского судоходства", – рассказал он.

По словам командующего ВМС, катера оснащены в соответствии с требованиями современной войны на море, а экипажи прошли полную подготовку для эффективного использования всех возможностей техники.

Неижпапа добавил, что лично протестировал Combat Boat 90 в действии.

Напомним, в июне Нидерланды о большом пакете военной помощи для Украины в сфере морской безопасности, куда вошли корабли, катера и морские беспилотники, на общую сумму 400 млн евро.

А в октябре Верховная Рада утвердила президентский указ, регулирующий пребывание за рубежом шести украинских судов и украинских военнослужащих, несущих там службу, в связи с войной.