ВМС Украины получили новые катера от Швеции и Норвегии
Новости — Среда, 29 октября 2025, 12:44 —
Военно-морские силы Украины получили катера Combat Boat 90 от Швеции и Норвегии, теперь в украинских ВМС сформировали полный дивизион на базе этой техники.
Об этом в Facebook написал командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа, сообщает "Европейская правда".
Как отметил командующий, CB90 входят в число лучших в мире и используются во многих странах, в частности в государствах-членах НАТО.
"Они скоростные, маневренные и надежные. Предназначены для выполнения различных задач: от десантирования личного состава и обороны побережья до патрулирования и защиты гражданского судоходства", – рассказал он.
По словам командующего ВМС, катера оснащены в соответствии с требованиями современной войны на море, а экипажи прошли полную подготовку для эффективного использования всех возможностей техники.
Неижпапа добавил, что лично протестировал Combat Boat 90 в действии.
Напомним, в июне Нидерланды о большом пакете военной помощи для Украины в сфере морской безопасности, куда вошли корабли, катера и морские беспилотники, на общую сумму 400 млн евро.
А в октябре Верховная Рада утвердила президентский указ, регулирующий пребывание за рубежом шести украинских судов и украинских военнослужащих, несущих там службу, в связи с войной.