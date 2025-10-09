Рада врегулювала перебування 6 суден українського флоту у Британії і Туреччині

Новину виправлено о 14:25 у зв'язку з роз'ясненнями суті рішення від пресслужби ВМС України.

Верховна Рада затвердила президентський указ, що врегульовує перебування за кордоном шести українських суден та українських військовослужбовців, які несуть там службу, у зв'язку з війною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

9 жовтня Верховна Рада 282 голосами ухвалила за основу і в цілому законопроєкт про схвалення указу президента "Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав". Відповідний проєкт внесли 22 вересня.

У документі йдеться про направлення до Туреччини корвету "Гетьман Іван Мазепа" зі штатним екіпажем загальною чисельністю до 106 військовослужбовців, а до Британії – протимінних кораблів "Черкаси", "Чернігів", "Маріуполь", "Мелітополь" і "Генічеськ" (штатний екіпаж кожного чисельністю до 39 військовослужбовців), а також управління 1 дивізіону протимінних кораблів флотилії ВМС ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Зазначається, що це "забезпечить здійснення заходів, пов'язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України, захисту її суверенітету та територіальної цілісності, а також сприятиме покращенню процесу отримання військової техніки від країн-партнерів".

Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив "Українській правді", що цей закон не схвалює нове відрядження суден і лише привів нормативну базу у відповідність до фактичного стану справ.

"Наша кораблі перебувають за кордоном. Вони можуть перебувати на території інших країну у 3 випадках: коли відбуваються навчання, коли є спільні операції і в такій ситуації, як є нині, коли є бойові дії у нашій країні і є військовий стан. Кораблі перебувають за кордоном з екіпажем. Нам потрібно було мати законодавче підґрунтя, щоб вони могли там перебувати і отримувати державне фінансування на утримання", – пояснив Плетенчук.

Він нагадав, що під час повномасштабного вторгнення Україна отримувала кораблі і там перебували наші військові, які опановували цю техніку. Зокрема, корвет "Гетьман Іван Мазепа" побудований у Туреччині у роки повномасштабної війни.

"Тобто люди там перебували постійно, часто за рахунок тих країн, які їх передавали. І це так і відбувається надалі – періодично ми отримуємо нову таку техніку і туди їдуть люди, опановують ці кораблі і продовжують на них нести службу, тому що їм треба тривалий період часу, щоб опанувати цю одиницю. От для цього потрібне таке рішення", – пояснив речник.

Міністр оборони Денис Шмигаль прокоментував, що цим рішенням врегулювали перебування екіпажів ВМС України за кордоном для обслуговування українських військових кораблів, і всього йдеться про перебування за кордоном 321 військовослужбовця.

Раніше цього тижня стало відомо, що Україна отримає від Естонії понад 150 бойових роботів THeMIS.

Нагадаємо, у Польщі з’явився великий норвезький навчальний табір для українських військових.