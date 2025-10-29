Литва закриє кордон з Білоруссю на місяць

У середу, 29 жовтня, литовський уряд прийняв рішення закрити на місяць прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" з Білоруссю.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначається, обмеження будуть застосовуватися з сьогоднішнього дня до 30 листопада, 24 години, з можливістю їх продовження.

Пункт "Шальчінінкай" буде закритий повністю. Щоправда, контрольний пункт "Медінінкай" частково працюватиме з певними винятками.

"Через нього буде дозволено проїжджати дипломатам, транзиту з Калінінграда, громадянам, які повертаються до Литви, громадянам країн Європейського Союзу, НАТО та членам їхніх сімей. Особам, які мають дозвіл на проживання в Литві. Залишається можливість гуманітарних проїздів, про які вирішуватиме Державна прикордонна служба", – сказав міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович.

Додатково було схвалено виняток, що дозволяє перетинати прикордонний пункт "Медінінкай" громадянам Андорри, Монако, Сан-Марино, представникам Святого Престолу, України та членам їхніх сімей, а також технічному персоналу дипломатичних представництв зазначених країн у Білорусі, які є громадянами Білорусі.

Як зазначається, прикордонні пункти Лаворішекс і Райгардас були закриті минулого року, а інші пункти були закриті в 2023 році.

Очільник МЗС Литви заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.

Також він вважає, що його країна має "покласти край кріпацькій ментальності" у питанні Білорусі.