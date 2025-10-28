Глава МЗС Литви допустив зупинку російського транзиту до Калінінграда

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.

Про це литовський міністр сказав в ефірі LRT Radio, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, ця транзитна схема має життєво важливе значення для Москви для підтримки зв'язку зі своїм ексклавом.

"Ми залишаємо за собою можливість закрити транзит, якщо це необхідно для забезпечення нашої безпеки. Звичайно, це буде зроблено в координації з інституціями ЄС і державами-членами", – сказав Будріс.

Він наголосив, що ніхто не може обмежувати заходи національної безпеки Литви.

"За необхідності ми будемо в ситуації, коли ухвалимо всі необхідні заходи для забезпечення безпеки", – додав глава МЗС.

Російські вантажні та пасажирські поїзди, а також автомобільний транспорт можуть проїжджати через Литву в напрямку і з Калінінградської області на узбережжя Балтійського моря в рамках угоди між Європейським Союзом і РФ.

Контрольно-пропускні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" були закриті через польоти метеорологічних аеростатів, які перевозять контрабандні сигарети з Білорусі в повітряний простір Литви.

Аеропорти Литви були закриті тричі протягом минулих вихідних через загрозу від повітряних куль, що спричинило скасування 112 рейсів і зачепило понад 16 500 пасажирів.

Закриття кордону Литви з Білоруссю поки не впливає на транзит до Калінінградської області, заявили у литовському МЗС.