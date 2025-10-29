Литва закроет границу с Беларусью на месяц

В среду, 29 октября, литовское правительство приняло решение закрыть на месяц пограничные пункты "Шальчининкай" и "Медининкай" с Беларусью.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отмечается, ограничения будут применяться с сегодняшнего дня до 30 ноября, 24 часа, с возможностью их продления.

Пункт "Шальчининкай" будет закрыт полностью. Правда, контрольный пункт "Медининкай" частично будет работать с определенными исключениями.

"Через него будет разрешено проезжать дипломатам, транзиту из Калининграда, гражданам, которые возвращаются в Литву, гражданам стран Европейского Союза, НАТО и членам их семей. Лицам, имеющим вид на жительство в Литве. Остается возможность гуманитарных проездов, о которых будет решать Государственная пограничная служба", – сказал министр внутренних дел Владислав Кондратович.

Дополнительно было одобрено исключение, позволяющее пересекать пограничный пункт "Медининкай" гражданам Андорры, Монако, Сан-Марино, представителям Святого Престола, Украины и членам их семей, а также техническому персоналу дипломатических представительств указанных стран в Беларуси, которые являются гражданами Беларуси.

Как отмечается, пограничные пункты Лаворишекс и Райгардас были закрыты в прошлом году, а другие пункты были закрыты в 2023 году.

Глава МИД Литвы заявил, что Вильнюс оставляет за собой право остановить транзит в и из Калининграда после закрытия белорусской границы в ответ на ситуацию с метеошарами.

Также он считает, что его страна должна "положить конец крепостной ментальности" в вопросе Беларуси.