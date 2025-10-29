Литва має покласти край кріпацькій ментальності у питанні Білорусі – МЗС

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає, що його країна має "покласти край кріпацькій ментальності" у питанні Білорусі.

Його слова цитує LRT, пише "Європейська правда".

Як зазначається, після того як у партії "Зоря Німану" заявили, що загроза, яку становлять контрабандні повітряні кулі, спричинена відсутністю дипломатичних відносин з Білоруссю, Будріс закликав покласти край "кріпацькій ментальності".

"Для мене це не питання зовнішньої політики, це питання кріпацької ментальності. Підімо і запитаємо, може, ми зможемо щось зробити, може, вони перестануть так з нами поводитися. Ми повинні вирішувати проблеми, а не йти і благати когось не кривдити нас. Це не правильний підхід до вирішення питань, так їх не вирішують", – заявив він.

Відтак він висловив сподівання, що одного дня його країна "позбудеться кріпацької ментальності та гідно подивиться в очі супротивникам".

Як відомо, аеропорти Литви були закриті тричі протягом минулих вихідних через загрозу від повітряних куль, що спричинило скасування 112 рейсів і зачепило понад 16 500 пасажирів.

Контрольно-пропускні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" були закриті через польоти метеорологічних аеростатів, які перевозять контрабандні сигарети з Білорусі в повітряний простір Литви.

Будріс заявив, що Вільнюс лишає за собою право зупинити транзит до і з Калінінграда після закриття білоруського кордону у відповідь на ситуацію з метеокулями.