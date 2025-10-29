Глава уряду Нідерландів чекає призначення наступника, щоб почати готуватись до марафону

Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Нідерландів Дік Схооф висловив сподівання, що його наступник буде призначений на посаду якнайшвидше, а він тим часом присвятить вільний час своєму хобі – бігу.

Схооф сказав, що особисто хотів би продовження роботи його уряду і вважає, що він пішов у відставку "без необхідності".

"Сподіваюся, що формування уряду відбудеться швидко і буде сформовано стабільну більшість. До того часу я з ентузіазмом продовжуватиму виконувати ці обов'язки разом з усіма пов'язаними з ними обовʼязками", – додав він.

На питання про подальші плани нинішній глава уряду Нідерландів сказав, що буде "займатися приємними речами" – зокрема повернеться до бігу та візьме участь у марафоні в Сіднеї.

"Він відбудеться 30 серпня 2026 року. Я зареєструвався на нього незабаром після відставки уряду. Сподіваюся, до того часу буде сформовано новий уряд, щоб я міг добре підготуватися до марафону в Австралії", – сказав Схооф.

У Нідерландах у середу, 29 жовтня, триває голосування на дострокових парламентських виборах.

Дострокові вибори в країні спровокувало рішення лідера ультраправої Партії свободи (PVV) Герта Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції через недостатні, на його думку, заходи з протидії міграції.

