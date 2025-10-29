Нідерланди голосують на дострокових парламентських виборах

У Нідерландах у середу, 29 жовтня, розпочинається голосування на дострокових парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дострокові вибори в країні спровокувало рішення лідера ультраправої Партії свободи (PVV) Герта Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції через недостатні, на його думку, заходи з протидії міграції.

Виборчі дільниці у Нідерландах будуть відкриті з 7:30 до 21:00 за місцевим часом.

Водночас деякі спеціальні дільниці можуть відкриватися раніше, однак закриття після 21:00 не допускається.

В останньому опитуванні перед виборами ультраправа PVV, яка залишалась лідером симпатій виборців, втратила позиції.

Аналіз Ipsos I&O показав, що на перше місце у виборах можуть претендувати три нідерландські політсили: PVV, альянс лівих і "Зелених" GL– PvdA, а також прогресивна партія D66. Усім їм прогнозують по 23 місця у 150-місній нижній палаті парламенту Нідерландів.

За цим же прогнозом, християнські демократи отримають 19 місць – на одне менше, ніж у попередньому опитуванні, правоцентристська VVD колишнього премʼєра Марка Рютте – 17 місць, а ультраправа JA21 – 11 місць.

Оскільки жодна партія не має шансів на отримання абсолютної більшості в 76 місць, ймовірно, будуть розглядатися різні нові коаліції.

