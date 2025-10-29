Премьер Нидерландов ждет назначения преемника, чтобы начать готовиться к марафону

Исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схооф выразил надежду, что его преемник будет назначен на должность как можно скорее, а он тем временем посвятит свободное время своему хобби – бегу.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии Omroep West.

Схооф сказал, что лично хотел бы продолжения работы его правительства и считает, что он ушел в отставку "без необходимости".

"Надеюсь, что формирование правительства состоится быстро и будет сформировано стабильное большинство. До тех пор я с энтузиазмом буду продолжать выполнять эти обязанности вместе со всеми связанными с ними обязанностями", – добавил он.

На вопрос о дальнейших планах нынешний глава правительства Нидерландов сказал, что будет "заниматься приятными вещами" – в частности, вернется к бегу и примет участие в марафоне в Сиднее.

"Он состоится 30 августа 2026 года. Я зарегистрировался на него вскоре после отставки правительства. Надеюсь, к тому времени будет сформировано новое правительство, чтобы я мог хорошо подготовиться к марафону в Австралии", – сказал Схооф.

В Нидерландах в среду, 29 октября, продолжается голосование на досрочных парламентских выборах.

Досрочные выборы в стране спровоцировало решение лидера ультраправой Партии свободы (PVV) Херта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

