Данія залучила два F-35 і фрегат для патрулювання на східному флангу НАТО

Новини — П'ятниця, 3 жовтня 2025, 13:45 — Марія Ємець

Данія залучила два своїх винищувачі F-35 і фрегат для чергових сил НАТО на східному флангу Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Збройних силах Данії повідомили 3 жовтня. 

До сил Альянсу, які чергують на захисті східного флангу НАТО, долучаться два данських винищувачі F-35 і фрегат.

Винищувачі будуть базуватися на данській авіабазі Скридструп у Ютландії і звідти за потреби будуть здійснювати вильоти, зокрема для захисту неба над Польщею.

"Порушення Росією повітряного простору Польщі – абсолютно неприйнятні, і дуже важливо, щоб усі країни НАТО згуртувалися і надіслали чіткий сигнал Росії. Данський внесок зміцнить готовність Польщі до стримування і її протиповітряну оборону", – зазначив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен. 

Фрегат Niels Juel долучиться до патрулювання Балтійського моря та, серед іншого, допоможе з моніторингом ситуації в акваторії і повітряному просторі. 

Він споряджений радіолокаційними системами та датчиками, необхідними для такого завдання, а також має на борту гелікоптер Seahawk.

Заходи здійснюються у рамках місії "Східний вартовий", яку запустили після першої масової появи російських БпЛА над Польщею. Тривалість місії для данських винищувачів і фрегата визначатимуть залежно від ситуації. 

Нагадаємо, у НАТО анонсували посилення  патрулювання у Балтійському морі після появи невідомих безпілотників біля стратегічних об’єктів країн регіону, зокрема у Данії.

Данія Розширення НАТО
