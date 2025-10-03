Дания привлекла два F-35 и фрегат для патрулирования на восточном фланге НАТО

Дания привлекла два своих истребителя F-35 и фрегат для очередных сил НАТО на восточном фланге Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Вооруженных силах Дании сообщили 3 октября.

К силам Альянса, которые дежурят на защите восточного фланга НАТО, присоединятся два датских истребителя F-35 и фрегат.

Истребители будут базироваться на датской авиабазе Скридструп в Ютландии и оттуда при необходимости будут совершать вылеты, в частности для защиты неба над Польшей.

"Нарушения Россией воздушного пространства Польши – абсолютно неприемлемы, и очень важно, чтобы все страны НАТО сплотились и послали четкий сигнал России. Датский вклад укрепит готовность Польши к сдерживанию и ее противовоздушную оборону", – отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Фрегат Niels Juel присоединится к патрулированию Балтийского моря и, среди прочего, поможет с мониторингом ситуации в акватории и воздушном пространстве.

Он снаряжен радиолокационными системами и датчиками, необходимыми для такой задачи, а также имеет на борту вертолет Seahawk.

Мероприятия осуществляются в рамках миссии "Восточный страж", которую запустили после первого массового появления российских БпЛА над Польшей. Продолжительность миссии для датских истребителей и фрегата будут определять в зависимости от ситуации.

Напомним, в НАТО анонсировали усиление патрулирования в Балтийском море после появления неизвестных беспилотников возле стратегических объектов стран региона, в частности в Дании.