Орбан: ми не хочемо бути в одному союзі з Україною, бо її доля бути поряд з РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їх долю – а доля українців, за його словами, бути поряд з Росією

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час ефіру на Kossuth Radio.

"Угорці не хочуть бути в одному Європейському Союзі з українцями", – сказав він, додавши, що глибоко з цим погоджується.

"Якщо ви перебуваєте з кимось у федеративному устрої, ви поділяєте його долю, а Україна – країна з дуже складною долею. Чому ми повинні ділити цю складну долю?", – запитав він.

Він зазначив: в угорців є своя доля, яка набагато легша, ніж в українців. "Нам їх шкода, ми їм співчуваємо, вони героїчно борються, ми повинні їх підтримувати, але ми не хочемо з ними спільної долі", – підкреслив він.

За словами угорського прем'єра, доля українців така, що вони живуть поруч з Росією і постійно перебувають у стані війни з росіянами.

Орбан заявив, що хоче позбавити Угорщину від необхідності бути у федеративній системі з українцями і воювати з росіянами.

"Якщо ви перебуваєте у федеративній системі з кимось і на вас нападають, рано чи пізно доведеться посилати солдатів, а ми не хочемо вмирати за Україну", – сказав він.

Як повідомлялося, Угорщина не підтримує ідею надання Україні "репараційних позик" на базі коштів з заморожених активів Росії.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час неформального саміту лідерів ЄС у Данії жорстко розкритикував Орбана за те, що той зриває важливі дискусії.