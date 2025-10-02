ЗМІ: Мерц жорстко критикував Орбана на євросаміті у Данії 

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час неформального саміту лідерів ЄС у Данії жорстко розкритикував прем’єра Угорщини Віктора Орбана за те, що той зриває важливі дискусії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на співрозмовників, поінформованих про деталі зустрічі.

За словами джерел, "словесна сутичка" відбулася під час обговорення того, як ЄС може краще захищатися від російської загрози та підтримувати Україну.

Мерц, як зазначають, "накинувся на Віктора Орбана" та звинуватив його у зриві обговорень про безпекові потреби Євросоюзу.

Ніяких інших деталей у матеріалі не уточнюють.

В урядах Німеччини та Угорщини не надали коментарів з цього приводу. Сам Орбан увечері 1 жовтня сказав, що це був "інтенсивний та особливо захоплюючий саміт".

Випадами з Орбаном обмінявся і прем’єр Польщі Дональд Туск після його звинувачень про "втягування Європи у війну".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга натякнув, що Угорщина може вийти з низки міжнародних організацій, якщо їй так не подобається бути в них разом з Україною.