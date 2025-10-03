Орбан: мы не хотим быть в одном союзе с Украиной, потому что ее судьба быть рядом с РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил, что венгры не хотят быть в одном союзе с украинцами, чтобы не разделить их судьбу – а судьба украинцев, по его словам, быть рядом с Россией

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время эфира на Kossuth Radio.

"Венгры не хотят быть в одном Европейском Союзе с украинцами", – сказал он, добавив, что глубоко с этим согласен.

"Если вы находитесь с кем-то в федеративном устройстве, вы разделяете его судьбу, а Украина – страна с очень сложной судьбой. Почему мы должны делить эту сложную судьбу?", – спросил он.

Он отметил: у венгров есть своя судьба, которая намного легче, чем у украинцев. "Нам их жаль, мы им сочувствуем, они героически борются, мы должны их поддерживать, но мы не хотим с ними общей судьбы", – подчеркнул он.

По словам венгерского премьера, судьба украинцев такова, что они живут рядом с Россией и постоянно находятся в состоянии войны с россиянами.

Орбан заявил, что хочет избавить Венгрию от необходимости быть в федеративной системе с украинцами и воевать с россиянами.

"Если вы находитесь в федеративной системе с кем-то и на вас нападают, рано или поздно придется посылать солдат, а мы не хотим умирать за Украину", – сказал он.

Как сообщалось, Венгрия не поддерживает идею предоставления Украине "репарационных займов" на базе средств из замороженных активов России.

По данным СМИ, канцлер Германии Фридрих Мерц во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании жестко раскритиковал Орбана за то, что тот срывает важные дискуссии.