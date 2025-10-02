Орбан заявив, що Угорщина не братиме участь у "репараційних позиках" для України

Угорщина не підтримує ідею надання Україні "репараційних позик" на базі коштів з заморожених активів Росії.

Про це, як передає "Європейська правда", заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан по завершенню другого дня перемовин європейських лідерів у Копенгагені 2 жовтня.

Орбан виступив проти ідеї надання Україні позик на базі російських заморожених активів.

"Ми отримали дуже пізнавальну презентацію від імені прем’єр-міністра Бельгії. Вона не була обнадійливою: ні, ні, ні", – розповів Орбан деталі розмови лідерів держав ЄС за зачиненими дверима.

Він наголосив, що питання полягає в тому, "чиї гроші" будуть передаватися Україні.

"Якщо це гроші когось іншого, Угорщина ніколи їх не торкнеться. Ми не злодії. Ці гроші не наші", – сказав Віктор Орбан.

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн раніше визнала, що надання "репараційної позики" Україні викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС. Серед прихильників цієї ідеї – Німеччина, Швеція та Фінляндія.

Копенгаген також вважає, що це можливо реалізувати, попри юридичну складність питання.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив у четвер, що звернувся до інших лідерів ЄС з проханням надати гарантії того, що вони розділять ризики, якщо заморожені російські активи, що знаходяться в його країні, будуть використані для фінансування кредитів Україні.