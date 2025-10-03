В Іспанії можуть закріпити право на аборт у конституції

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про плани додати до конституції положення, яке гарантуватиме право жінок на аборти.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Коментар Санчеса став реакцією на рішення міської ради Мадрида зобовʼязати медичні служби інформувати жінок, які розглядають можливість аборту, про так званий "постабортний синдром", щодо існування якого не існує наукового консенсусу.

Цей крок запропонувала ультраправа партія Vox, а підтримали депутати правої Народної партії Іспанії.

"Народна партія вирішила об'єднатися з ультраправими. Це їхнє діло. Вони можуть це зробити. Але не за рахунок свобод і прав жінок", – сказав іспанський премʼєр.

Він додав, що уряд Іспанії планує "подати до парламенту пропозицію про конституційне закріплення права на добровільне переривання вагітності відповідно до судової практики Конституційного суду".

"З цим урядом у сфері соціальних прав не буде жодного кроку назад", – наголосив Санчес.

У разі схвалення такого кроку, який потребуватиме підтримки парламенту, Іспанія стане другою країною у світі, яка закріпила право на аборт у конституції після Франції, яка зробила це минулого року.

Раніше депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.