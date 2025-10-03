В Испании могут закрепить право на аборт в конституции

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о планах добавить в конституцию положение, которое будет гарантировать право женщин на аборты.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Комментарий Санчеса стал реакцией на решение городского совета Мадрида обязать медицинские службы информировать женщин, которые рассматривают возможность аборта, о так называемом "постабортном синдроме", относительно существования которого не существует научного консенсуса.

Этот шаг предложила ультраправая партия Vox, а поддержали депутаты правой Народной партии Испании.

"Народная партия решила объединиться с ультраправыми. Это их дело. Они могут это сделать. Но не за счет свобод и прав женщин", – сказал испанский премьер.

Он добавил, что правительство Испании планирует "подать в парламент предложение о конституционном закреплении права на добровольное прерывание беременности в соответствии с судебной практикой Конституционного суда".

"С этим правительством в сфере социальных прав не будет ни одного шага назад", – подчеркнул Санчес.

В случае одобрения такого шага, который потребует поддержки парламента, Испания станет второй страной в мире, закрепившей право на аборт в конституции после Франции, которая сделала это в прошлом году.

Ранее депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопрос сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.