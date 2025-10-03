Після удару РФ по українському газовидобутку Сибіга просить партнерів про підтримку

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів посилити підтримку України після найбільшого російського удару по газовидобувних потужностях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Сибіга на тлі російського обстрілу сказав, що Росія "знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу".

"Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона для захисту енергосистеми, а також далекобійні засоби для знищення російських засобів терору", – написав він.

Глава МЗС також сказав, що Україні потрібна негайна додаткова енергетична допомога, "зокрема додаткові обсяги енергоресурсів, щоб допомогти Україні пройти четверту воєнну зиму під час повномасштабної агресії Росії".

"Насамкінець час побудувати спільний європейський повітряний щит, спільними зусиллями України та європейських партнерів", – закликав Сибіга.

У ніч проти пʼятниці росіяни здійснили найбільш масовану атаку на газовидобувну інфраструктуру України, застосувавши 35 ракет і 60 дронів. Унаслідок атаки значна частина обʼєктів зазнала руйнувань, зокрема критичних.

Естонська розвідка вважає, що в майбутній зимовий період Росія, ймовірно, активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню.