После удара РФ по украинской газодобыче Сибига просит партнеров о поддержке

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров усилить поддержку Украины после крупнейшего российского удара по газодобывающим мощностям.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Сибига на фоне российского обстрела сказал, что Россия "снова пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа".

"Украине нужна дополнительная противовоздушная оборона для защиты энергосистемы, а также дальнобойные средства для уничтожения российских средств террора", – написал он.

Глава МИД также сказал, что Украине нужна немедленная дополнительная энергетическая помощь, "в частности дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пройти четвертую военную зиму во время полномасштабной агрессии России".

"Наконец-то пора построить общий европейский воздушный щит, совместными усилиями Украины и европейских партнеров", – призвал Сибига.

В ночь на пятницу россияне осуществили наиболее массированную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины, применив 35 ракет и 60 дронов. В результате атаки значительная часть объектов подверглась разрушениям, в том числе критическим.

Эстонская разведка считает, что в предстоящий зимний период Россия, вероятно, активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению.