ЗМІ: у Франції затримали третього підозрюваного у пограбуванні Лувру

У Франції затримали третього підозрюваного у скандальному пограбуванні Лувру.

Про це повідомляє BFMTV з посиланням на свої джерела, пише "Європейська правда".

За інформацією від джерел, третього ймовірного спільника у пограбуванні затримали у столичному регіоні напередодні, 29 жовтня, його мають допитати слідчі.

Чоловіка вважають одним з чотирьох осіб, причетних до пограбування музею. Іншим двом, яких затримали першими, висунули звинувачення та залишили під вартою, вони частково визнали провину.

Нагадаємо, скандальне пограбування галереї Аполлона у Луврі сталося 19 жовтня.

Пошуки вкрадених коштовностей – крім двох, які грабіжники загубили – досі тривають. У зв’язку з цим побоюються, що з них познімають дорогоцінні камені, а метал переплавлять. До розслідування залучені близько сотні правоохоронців.