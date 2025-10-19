Пограбування Лувру: одну з украдених коштовностей знайшли

Неподалік паризького музею Лувр правоохоронці знайшли одну з прикрас, яка була вкрадена невідомими раніше у неділю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в ефірі TF1 сказала очільниця французького Міністерства культури Рашида Даті.

За словами Даті, з Лувру вкрали коштовності на "неоціненну суму", й наразі правоохоронці та експерти оцінюють "збитки та характер викраденого".

"Під час втечі неподалік музею був знайдений один ювелірний виріб", – сказала міністерка, підтвердивши неофіційну інформацію кількох ЗМІ.

За інформацією TF1, ідеться про корону; BFMTV пише, що вона зламана і, ймовірно, була загублена зловмисниками під час втечі.

Пограбування Лувру сталось уранці в неділю. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що пограбування Лувру здійснили за 7 хвилин.

Газета Le Parisien писала, що невідомі могли викрасти дев'ять предметів з колекції коштовностей, що належали Наполеону та імператриці, серед яких були намисто, брошка та діадема.