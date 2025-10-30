СМИ: во Франции задержали третьего подозреваемого в ограблении Лувра

Во Франции задержали третьего подозреваемого в скандальном ограблении Лувра.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники, пишет "Европейская правда".

По информации от источников, третьего предполагаемого сообщника в ограблении задержали в столичном регионе накануне, 29 октября, его должны допросить следователи.

Мужчину считают одним из четырех человек, причастных к ограблению музея. Другим двум, которых задержали первыми, предъявили обвинения и оставили под стражей, они частично признали вину.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября.

Поиски украденных драгоценностей – кроме двух, которые грабители потеряли – до сих пор продолжаются. В связи с этим опасаются, что с них снимут драгоценные камни, а металл переплавят. К расследованию привлечены около сотни правоохранителей.