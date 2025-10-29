Пограбування Лувру: двоє затриманих частково визнали провину

Двоє чоловіків, затримані минулого тижня за підозрою в причетності до пограбування паризького музею Лувр, частково визнали свою провину.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це на пресконференції в середу сказала прокурорка Парижа Лора Беккуа.

За словами Беккуа, двоє затриманих підозрюваних зараз перебувають на допиті у судді для оголошення їм звинувачення в "крадіжці організованою групою та злочинному угрупованні".

"Вони частково визнали свою участь" у пограбуванні, додала вона.

Прокурорка також розповіла деталі про затриманих. Перший, 34-річний громадянин Алжиру, вже раніше притягався до відповідальності за крадіжку. Другий, 39-річний, нелегально працював курʼєром і таксистом і був судимий за крадіжки з обтяжувальними обставинами.

Обох підозрюваних викрили слідчі завдяки ДНК-доказам, знайденим на скутері одного з них та на предметах, виявлених поліцією після їх втечі.

Також прокурорка Парижа сказала, що ювелірні вироби, викрадені під час пограбування Лувру, "не знайдені".

Нагадаємо, пограбування музею сталося вранці 19 жовтня і тривало менше ніж 10 хвилин. Загалом було викрадено дев'ять коштовностей Наполеона та імператриці Євгенії. З них уже знайшли дві: пошкоджену у поспіху корону Євгенії та ще один предмет.

25 жовтня французька поліція заарештувала двох підозрюваних, які були ідентифіковані за слідами ДНК.