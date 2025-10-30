Нідерланди: ультраправий Вілдерс втратив 11 мандатів, проукраїнські ліберали у лідерах

За даними підрахунку 99% голосів на парламентських виборах у Нідерландах різниця між ліберальною центристською політсилою "Демократія 66" (D66) і ультраправою Партією свободи (PVV) Герта Вілдерса становить трохи більше 2000 голосів на користь D66.

Про це повідомляє NOS, інформує "Європейська правда".

Порівняно з результатами виборів 2023 року, коли D66 мала дев’ять місць у парламенті, зараз ліберали домоглися суттєвого успіху і додали собі 17 місць, потроївши таким чином свій результат. Водночас PVV, яка у 2023 році продемонструвала рекордний для себе результат, втрачає 11 місць.

Альянс лівих і "зелених" GL-PvdA з 20 місцями втрачає п’ять місць порівняно з 2023 роком, Народна партія за свободу і демократію (VVD) втратить одне місце, а консервативний "Християнсько-демократичний заклик" (CDA) додає собі 13 місць.

Зміна кількості мандатів у партій у порівнянні нині з чинним скликанням парламенту. Графіка NOS

Всі основні партії виключили можливість співпраці з Вілдерсом після того, як він розвалив коаліцію, що й призвело до дострокових виборів.

Сам же Вілдерс не втрачає надії сформувати уряд, якщо його партія все ж вийде на перше місце.

"Доки це не буде на 100% ясно, D66 не може взяти на себе керівництво. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб цього не сталося", – написав він у X.

Вілдерс відомий своєю антиісламською позицією і в ході передвиборчої кампанії пропонував відхиляти всі прохання про надання притулку, відправляти українських біженців-чоловіків назад в Україну і припинити надання допомоги на розвиток, щоб фінансувати енергетику та охорону здоров'я.

Тим часом поточний результат дає можливість ліберальній D66 сформувати урядову коаліцію, а її лідеру, 38-річному Робу Єттену, стати наймолодшим прем’єром в історії Нідерландів.

Партія D66 виступає за продовження військової, фінансової й гуманітарної допомоги України.

У Нідерландах у середу, 29 жовтня, відбулося голосування на дострокових парламентських виборах. Їх спровокувало рішення лідера ультраправої Партії свободи Герта Вілдерса вийти з чотирипартійної коаліції через недостатні, на його думку, заходи з протидії міграції.

