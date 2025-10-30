Нидерланды: ультраправый Вилдерс потерял 11 мандатов, проукраинские либералы в лидерах

По данным подсчета 99% голосов на парламентских выборах в Нидерландах разница между либеральной центристской политсилой "Демократия 66" (D66) и ультраправой Партией свободы (PVV) Герта Вилдерса составляет чуть более 2 тысяч голосов в пользу D66.

По сравнению с результатами выборов 2023 года, когда D66 имела девять мест в парламенте, сейчас либералы добились существенного успеха и добавили себе 17 мест, утроив таким образом свой результат. В то же время PVV, которая в 2023 году продемонстрировала рекордный для себя результат, теряет 11 мест.

Альянс левых и "зеленых" GL-PvdA с 20 местами теряет пять мест по сравнению с 2023 годом, Народная партия за свободу и демократию (VVD) потеряет одно место, а консервативный "Христианско-демократический призыв" (CDA) добавляет себе 13 мест.

Все основные партии исключили возможность сотрудничества с Вилдерсом после того, как он развалил коалицию, что и привело к досрочным выборам.

Сам же Вилдерс не теряет надежды сформировать правительство, если его партия все же выйдет на первое место.

"Пока это не будет на 100% ясно, D66 не может взять на себя руководство. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы этого не произошло", – написал он в X.

Вилдерс известен своей антиисламской позицией и в ходе предвыборной кампании предлагал отклонять все просьбы о предоставлении убежища, отправлять украинских беженцев-мужчин обратно в Украину и прекратить предоставление помощи на развитие, чтобы финансировать энергетику и здравоохранение.

Между тем текущий результат дает возможность либеральной D66 сформировать правительственную коалицию, а ее лидеру, 38-летнему Робу Йеттену, стать самым молодым премьером в истории Нидерландов.

Партия D66 выступает за продолжение военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

В Нидерландах в среду, 29 октября, состоялось голосование на досрочных парламентских выборах. Их спровоцировало решение лидера ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса выйти из четырехпартийной коалиции из-за недостаточных, по его мнению, мер по противодействию миграции.

