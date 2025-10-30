У Бельгії порадили "ядерному" Медведєву охолонути після погроз стерти країну у попіл

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен посперечався із заступником голови російської Ради безпеки Дмитрієм Медведєвим через ядерну війну у дописі в популярній соцмережі Instagram під пісню "Calm Down" співачки Селени Гомес.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

Франкен на початку цього тижня в інтерв'ю бельгійському новинному сайту HUMO пообіцяв, що НАТО "зрівняє Москву з землею", якщо Кремль коли-небудь нападе на Брюссель.

Це викликало бурхливу реакцію Медведєва, який назвав главу Міноборони Бельгії "ідіотом" і попередив, що цього тижня було випробувано ядерну суперзброю "Посейдон", назвавши її "справжньою зброєю судного дня".

У відповідь на коментар користувача соцмережі X, який запропонував використовувати Бельгію як полігон для випробувань, Медведєв додав: "Тоді Бельгія зникне".

Скриншот: Instagram

Вранці 30 жовтня Франкен відповів Медведєву в Instagram.

"Головний хуліган Росії ніколи не перестає погрожувати і ображати. НАТО не воює з Російською Федерацією і, звичайно, не хоче цього... Але принцип "удару у відповідь" нашого альянсу є незаперечним вже 76 років. Саме це я мав на увазі в інтерв'ю HUMO, і я не відмовляюся від жодного слова", – написав він.

Цей допис Франкен опублікований під піснею американської співачки "Calm Down", що можна розцінювати, як заклик бельгійського міністра до Кремля заспокоїтися.

Скриншот: Instagram

У контексті ядерної зброї варто зауважити, що американський президент Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Військова розвідка Норвегії повідомила, що запуск ракети "Бурєвєснік" був здійснений з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.