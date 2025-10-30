Трамп доручив Пентагону відновити випробування ядерної зброї

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп зазначив, що Сполучені Штати "володіють більшою кількістю ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна".

За його словами, цього було досягнуто, зокрема завдяки повному оновленню і реконструкції наявної зброї під час першого його президентського терміну.

"Через величезну руйнівну силу я ненавидів це робити, але у мене не було вибору! Росія посідає друге місце, а Китай – третє, але через 5 років він наздожене нас. У зв'язку з випробувальними програмами інших країн я доручив Міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах", – написав Трамп.

Він додав, що цей процес "розпочнеться негайно".

Заява Трампа пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Військова розвідка Норвегії повідомила, що запуск ракети "Бурєвєснік", був здійснений з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.

У контексті вихвалянь Путіна ракетою "Бурєвєснік" Трамп заявив, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік від Росії.