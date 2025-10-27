Норвезька розвідка підтвердила місце запуску російської ракети "Бурєвєснік"

Військова розвідка Норвегії заявила в понеділок, що минулого тижня Росія провела випробування крилатої ракети великої дальності з ядерною енергетичною установкою "Бурєвєснік", яка була запущена з арктичного архіпелагу Нова Земля в Баренцовому морі.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У неділю Росія заявила, що успішно випробувала ракету 9М730 "Бурєвєснік", яку НАТО називає SSC-X-9 Skyfall.

За словами Москви, ця ракета з ядерною боєголовкою здатна пробити будь-який захисний щит, але місце запуску не було названо.

"Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний запуск крилатої ракети великої дальності Skyfall на Новій Землі", – повідомив агентству Reuters у електронному листі віцеадмірал Нільс Андреас Стенсонс, глава розвідувальної служби Норвегії.

Про випробування "Буревєсніка" повідомив у неділю російський лідер Владімір Путін.

Заява кремлівського правителя пролунала на тлі рішення президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл".

У контексті вихвалянь Путіна ракетою "Бурєвєснік" Трамп заявив, що США мають атомні підводні човни, розташовані неподалік від Росії.



