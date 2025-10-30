В Бельгии посоветовали "ядерному" Медведеву остыть после угроз стереть страну в пепел

Министр обороны Бельгии Тео Франкен поспорил с заместителем председателя российского Совета безопасности Дмитрием Медведевым из-за ядерной войны в посте в популярной соцсети Instagram под песню "Calm Down" певицы Селены Гомес.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Франкен в начале недели в интервью бельгийскому новостному сайту HUMO пообещал, что НАТО "сравняет Москву с землей", если Кремль когда-нибудь нападет на Брюссель.

Это вызвало бурную реакцию Медведева, который назвал главу Минобороны Бельгии "идиотом" и предупредил, что на этой неделе было испытано ядерное супероружие "Посейдон", назвав его "настоящим оружием судного дня".

В ответ на комментарий пользователя соцсети X, который предложил использовать Бельгию как полигон для испытаний, Медведев добавил: "Тогда Бельгия исчезнет".

Скриншот: Instagram

Утром 30 октября Франкен ответил Медведеву в Instagram.

"Главный хулиган России никогда не перестает угрожать и оскорблять. НАТО не воюет с Российской Федерацией и, конечно, не хочет этого... Но принцип "ответного удара" нашего альянса является неоспоримым уже 76 лет. Именно это я имел в виду в интервью HUMO, и я не отказываюсь ни от одного слова", – написал он.

Этот пост Франкен опубликован под песней американской певицы "Calm Down", что можно расценивать как призыв бельгийского министра к Кремлю успокоиться.

Скриншот: Instagram

В контексте ядерного оружия стоит отметить, что американский президент Дональд

Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа прозвучало на фоне восхвалений хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

Военная разведка Норвегии сообщила, что запуск ракеты "Буревестник", был осуществлен с арктического архипелага Новая Земля в Баренцевом море.