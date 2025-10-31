Причиною закриття аеропорту Вільнюса, що вплинуло на 20 рейсів, були три метеокулі
Причиною першого за цей тиждень закриття аеропорту столиці Литви Вільнюса були три метеозонди з контрабандою, що залетіли з території Білорусі; це вплинуло на 20 рейсів.
Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".
Увечері 30 жовтня аеропорт Вільнюса близько трьох годин не приймав і не відправляв рейси через присутність у повітряному просторі метеозондів з Білорусі. Польоти відновили близько 23 години.
Це вплинуло на 20 рейсів і близько 2000 пасажирів, деякі рейси скасували.
Це стало першою вимушеною перервою у роботі аеропорту за цей тиждень – попередні нальоти метеокуль фіксували минулими вихідними, а сукупно за минулий тиждень це сталося 4 рази.
На відміну від попередніх разів, коли метеозонди залітали десятками, цього разу на радарі фіксували лише три метеокулі.
"Порівняно з тим, що було минулого тижня, це дуже мало. Але навіть один об’єкт на радарі – це вже небезпека", – прокоментував очільник Національного центру з надзвичайних ситуацій Вільмантас Віткаускас.
У Прикордонній службі повідомили, що дві з цих метеокуль знайшли між 21 і 22 годинами у прикордонному Варенському районі, а одну поліція знайшла вже у Вільнюсі.
Нагадаємо, після кількох днів поспіль таких інцидентів Литва закрила свій кордон з Білоруссю на місяць з незначними винятками для деяких категорій.
Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями