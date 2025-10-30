Литовські аеропорти хочуть притягнути до відповідальності тих, хто запускає метеозонди

Литовські аеропорти (LTOU) та державний оператор аеропортів країни хочуть вжити юридичних заходів щодо збитків, спричинених повітряними кулями, внаслідок яких час від часу страждає авіасполучення в країні.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Литовські аеропорти та державний оператор аеропортів країни хочуть притягнути винних до відповідальності.

"Тривають активні консультації щодо можливих правових заходів для захисту інтересів постраждалих та забезпечення відповідальності за незаконні дії, які порушили польоти та спричинили незручності для тисяч пасажирів", – заявив Відас Ксанас, керівник відділу безпеки та охорони литовських аеропортів.

За словами Ксанаса, аеропорти Вільнюса і Каунаса зазнали прямих і непрямих збитків після закриття повітряного простору через вторгнення повітряних куль з Білорусі.

Загальна вартість збитків від перебоїв у роботі ще оцінюється, але LTOU заявила, що збитки є "значними" і зачіпають державу, пасажирів, аеропорти, авіакомпанії та інших партнерів.

Міністр транспорту та комунікацій Юрас Тамінськас заявив, що Литва вимагатиме "найсуворішої відповідальності" для тих, хто стоїть за цими інцидентами.

"Ми повинні чітко дати зрозуміти, що будь-які ворожі або злочинні спроби порушити наш повітряний простір не будуть толеруватися. Реакція Литви буде рішучою", – наголосив він.

Нагадаємо, 29 жовтня литовський уряд ухвалив рішення закрити на місяць прикордонні пункти "Шальчінінкай" і "Медінінкай" з Білоруссю.

Це сталось після низки інцидентів з проникненням метеокуль у литовський повітряний простір з боку Білорусі.

Також литовський міністр закордонних справ Кястутіс Будріс заявив, що його країна вже направила Європейській комісії пропозиції щодо нових санкцій проти Білорусі.