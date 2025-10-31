Причиной закрытия аэропорта Вильнюса, что повлияло на 20 рейсов, были три метеозонда

Причиной первого за эту неделю закрытия аэропорта столицы Литвы Вильнюса стали три метеозонда с контрабандой, залетевшие с территории Беларуси; это повлияло на 20 рейсов.

Об этом сообщает LRT, пишет "Европейская правда".

Вечером 30 октября аэропорт Вильнюса около трех часов не принимал и не отправлял рейсы из-за присутствия в воздушном пространстве метеозондов из Беларуси. Полеты возобновили около 23 часов.

Вынужденная пауза в работе повлияла на 20 рейсов и около 2000 пассажиров, некоторые рейсы отменили.

Это стало первым вынужденным перерывом в работе аэропорта за эту неделю – предыдущие налеты метеокулей фиксировали в минувшие выходные, а в совокупности за прошедшую неделю это произошло 4 раза.

В отличие от предыдущих раз, когда метеозонды залетали десятками, на этот раз на радаре фиксировали только три.

"По сравнению с тем, что было на прошлой неделе, это очень мало. Но даже один объект на радаре – это уже опасность", – прокомментировал глава Национального центра по чрезвычайным ситуациям Вильмантас Виткаускас.

В Пограничной службе сообщили, что два из этих метеозондов нашли между 21 и 22 часами в приграничном Варенском районе, а один полиция нашла уже в Вильнюсе.

Напомним, после нескольких дней подряд таких инцидентов Литва закрыла свою границу с Беларусью на месяц с незначительными исключениями для некоторых категорий.

Литовские аэропорты (LTOU) и государственный оператор аэропортов страны хотят принять юридические меры из-за ущерба, причиненного воздушными шарами.